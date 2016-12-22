У Лаврова отреагировали на исключение Савченко из ПАСЕ

Пресс-секретарь министра иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала ПАСЕ за молчание по поводу исключения Надежды Савченко из Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ

Об этом она написала в Facebook.

"Мы же все хорошо помним, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ. И сама ПАСЕ эту легенду очень активно продвигала. Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно- политической кампании Киева на тот момент", - считает Захарова.

Она отметила, что "когда живая и здоровая Савченко вернулась и по- настоящему начала выполнять свои обязанности" ее исключили.

"ПАСЕ молчит. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?" - заявила спикер Лаврова.