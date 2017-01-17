У Лаврова прокомментировали иск Украины против России в суде ООН

В МИД России прокомментировали иск Украины против России в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины

Как передает "ДС", комментарий обнародован на сайте МИД РФ.

В частности, во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что иск Украины против России в Международный суд ООН преследует политические интересы. "Обращение против Российской Федерации в Международный суд преследует лишь кратковременные политические интересы", - говорится в сообщении.

В то же время в МИД России заявляют, что Украина якобы не представила подтверждений своей позиции о том, что имеют место быть обстоятельства, которые попадают под конвенцию по борьбе с финансированием терроризма.

"К сожалению, украинская сторона не проявила интереса к диалогу с Россией и односторонним образом прервав консультации, решила подать иск в Международный суд", - заявили в российском МИД.