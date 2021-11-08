У Міністерстві оборони Польщі заявили про бойову готовність на кордоні з Білоруссю

Війська територіальної оборони Польщі переведені на 6-годинну бойову готовність. Міністерство оборони Польщі наказало солдатам перевірити озброєння та засоби зв'язку.

До місця події перекинуто та ведуть чергування понад 12 тисяч солдатів.

Про це повідомляє АСН-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон", - написав він.

Прикордонна служба Польщі повідомляє, що групи нелегальних мігрантів роблять спроби силового перетину кордону. Поки що на територію Польщі вони не потрапили.

На кордон спрямовано антитерористичні підрозділи.

Нагадаємо, сьогодні вранці до Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

Після цього заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик заявив, що ситуація з напливом мігрантів і сьогоднішньою колоною із сотень нелегалів, які прямують на кордон із Польщею, свідчить про те, що Білорусь добивається ескалації.