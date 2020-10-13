У Мінську зводять і розбирають барикади, тривають затримання

Співробітники силових структур розібрали барикади з водоналивних блоків біля Кам'яної гірки в Мінську, де проходять несанкціоновані протести прихильників опозиції.

Як повідомляють "Інтерфаксу" очевидці, співробітники правоохоронних органів затримали понад 10 учасників протесту, а після стали розбирати і вантажити в автозаки водоналивні пластикові блоки, якими прихильники опозиції перегородили проїжджу частину на вулиці Притицького.

Масові затримання тривають у дворах. У район направляються десятки вантажівок з ОМОНом.

Тим часом невідомі в балаклавах з гумовими кийками вибірково зупиняють автомобілі на вулиці Притицького і оглядають їх на предмет наявності біло- червоно-білої символіки, що використовується опозицією.

Тим часом поблизу Серебрянки прихильники опозиції почали вибудовуватися в живий ланцюг. Вони тримають у руках біло-червоно-білі прапори.