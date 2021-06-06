У Меган Маркл та принца Гаррі народилась донька. Її назвали Лілібет

Принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл вдруге стали батьками і оголосили про народження доньки, передає УНН із посиланням на заяву пари.

Доньку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор - на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

Як говориться в заяві пари, мати і дитина здорові і почувають себе добре.

Додамо Гаррі та Меган одружились у травні 2018 року і вже мають сина Арчі.

Меган Маркл спробувала себе в ролі письменниці і випустила свою дебютну дитячу книгу "Лавка" (The Bench).