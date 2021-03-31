У Молдові запровадили надзвичайний стан

Уряд Молдови ухвалив рішення запровадити режим надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу. Режим НС ввели на 60 днів - з 1 квітня по 30 травня.

Про це повідомляє NewsMaker.

З пропозицією впровадити повноцінний режим надзвичайного стану напередодні виступив уряд Молдови. До сих пір в країні діяло надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я.

Уряд тепер має підготувати список карантинних обмежень. Оскільки на завтра заплановано засідання національної комісії громадського здоров'я.

Режим надзвичайного стану, зокрема, передбачає заборону на проведення будь- яких виборів в Молдові. При цьому уряд отримує більше повноважень.

Раніше Молдова отримала від Румунії партію вакцини від коронавірусу розробки AstraZeneca - до країни доставили 50 тисяч доз препарату.