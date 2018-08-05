У Москві одночасно пройшли дві акції на підтримку Сенцова

У Москві 4 серпня, пройшла акція в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє "Нова газета".

Як повідомляється, захід пройшов біля пам'ятника Грибоєдова на Чистопрудному бульварі. Бажаючі підтримати українського режисера підходили до пам'ятнику і залишали біля нього квіти. Деякі приносили квіти в пляшках, на яких було написано "Олег, живи".

Всього в акції взяли участь близько 100 осіб, серед них - кінокритик Антон Долін, літературний критик Ганна Нарінська, режисер Аскольд Куров.

Ініціатор акції Олексій Медведєв на своїй сторінці в Facebook повідомив, що захід запланований у формі одиночного пікету, і попросив інших учасників не розмовляти з ним, оскільки "це може бути розцінено як порушення правил одиночного пікету".

Уточнюється, що акція пройшла без затримань.

Одночасно в іншій частині Чистопрудному бульварі, біля пам'ятника Абая Кунанбаєва провели другий пікет на підтримку Сенцова актриси "Театра.DOC" Марія Чупринська і Олена Носова.