У Москві після обшуків затримали брата Олексія Навального

Співробітники правоохоронних органів провели обшук у квартирі російського опозиціонера Олексія Навального в Москві. У квартирі знаходився його брат - Олег Навальний.

Про це повідомляє "МБХ медіа".

Після закінчення обшуку Олега Навального поліцейські відвезли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, 27 січня в квартиру заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального у Москві прийшли з обшуками. Силовики в масках ламали двері, щоб увійти в квартиру. У квартирі на той момент перебував Олег Навальний.