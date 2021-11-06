У МЗС РФ підтвердили, що директор ЦРУ в Москві говорив про Україну

Тема України обговорювалася під час нещодавнього візиту до Москви директора ЦРУ Вільяма Бернса, заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков у

коментарі "Інтерфаксу".

Заступник глави МЗС РФ зазначив, що ця тема постійно звучить у ході контактів із американськими представниками, які відповідають за російський напрямок.

За словами Рябкова, особливого значення тому, що обговорювалося під час перебування Бернса в Москві, надавати не слід.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, який днями відвідав Москву, попередив російське керівництво про пильну увагу США до пересування російських військ поблизу українського кордону.

Як повідомив телеканал CNN, у Вашингтоні також вивчають мотиви дій Росії. На зустрічах із високопоставленими російськими чиновниками директор ЦРУ висловив застереження Росії від її можливих намірів провести будь-які наступальні операції. За даними співрозмовників CNN, після зустрічей у Росії Бернс зателефонував президентові України Володимиру Зеленському. 4 листопада до Києва було направлено високопоставленого співробітника Держдепартаменту.