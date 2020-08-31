У Нідерландах поновлюють слухання у справі MH17

У Нідерландах у понеділок поновляться судові слухання у справі про збиття рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

Як передає Укрінформ, про повідомляє сторінка суду в Твіттері.

Головною темою цих слухань стануть вимоги компенсації з боку родичів загиблих. Також суд планує заслухати захист щодо вимог додаткового розслідування.

Загалом у рамках цих слухань очікується 3 сесії тривалістю по 2 тижні кожна: з 31 серпня по 11 вересня, з 28 вересня по 9 жовтня і з 2 по 13 листопада.

Як повідомлялося, 3 липня завершився другий раунд слухань у справі про катастрофу MH17. На засіданні було задоволено низку запитів і клопотань сторін.

Сам судовий процес розпочався 9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама. Наразі є 4 обвинувачені: троє громадян Росії, включаючи Ігоря Гіркіна, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько "Крот". Їм висунули попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з'явилися.

За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Росія не визнає себе винною в смерті пасажирів та членів екіпажу.

Міністерство закордонних справ України у день шостих роковин збиття малайзійського літака МН17 закликало Росію визнати свою відповідальність та співпрацювати зі слідством.