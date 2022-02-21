У Нідерландах вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У нідерландській Гаазі у неділю, 20 лютого, вшанували пам'ять загиблих учасників Революції гідності.

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні – пам’ять тих, хто вісім років тому віддав своє життя за Україну, за нашу свободу і незалежність», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посол України в Нідерландах Максим Кононенко та народний депутат України Євгенія Кравчук разом з українською громадою взяли участь у панахиді за загиблими Героями та у спільній молитві за мир в Україні в УГКЦ Чесного і Животворящого Древа Господнього в місті Гаага.

«Вісім років тому Революція Гідності зібрала гарячих серцем українців на холодних площах своїх міст. Від самого початку вона була не про матеріальне, не про політичне, й навіть не про євроінтеграцію, хоча відмова підписати Угоду про асоціацію з ЄС стала приводом. Вона була про цінності. Революція Гідності була про те, що право на життя є священним. Про те, що піддавати людей тортурам і жорстокому поводженню є протизаконно і аморально. Про те, що кожен має право на свободу совісті, думки, висловлювань, зборів… Вона була про те, що народ має право на демократію. Обравши такі цінності, ми обрали й простір, де ці цінності поважаються, де їх поділяють і захищають. Ми вирішили повернутись до єдиного європейського дому, до колективної Європи, з якою завжди зберігали зв’язки», – написав посол України в Нідерландах Максим Кононенко у своєму Фейсбуці.

Він також підкреслив, що до Небесної Сотні додалися 14 тисяч жертв розв’язаного Росією кривавого конфлікту.

«Ми роками вимушені ховати своїх захисників, забирати кошти з економічних і соціальних проєктів, щоб послідовно відбудовувати збройні сили, протидіяти інформаційним та кібератакам. Але як і будь-яка несправедливість, така ситуація не може тривати вічно. День нашої перемоги прийде, бо ми стоїмо на цінностях, бо ми свідомо боремось за правду, бо ми щирі у наших прагненнях!», – наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року відзначають 20 лютого День пам’яті Героїв Небесної сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції Гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

105 Героям Небесної Сотні посмертно надано звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, у Нідерландах у День єднання України на території королівського палацу в Гаазі пролунав гімн України, який було виконано з нагоди вручення вірчих грамот.