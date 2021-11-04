У Німеччині новий «COVID-рекорд» - майже 34 тисячі хворих за добу

У Німеччині зафіксовано новий (з початку пандемії) рекорд за показниками інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Протягом минулої доби лабораторно було підтверджено 33 949 нових випадків інфікування.

Тиждень тому значення становило 28 037 випадків зараження.

Померли за останні 24 години 165 хворих. Тиждень тому було 126.

Кількість госпіталізованих з діагнозом «коронавірус» на 100 тисяч жителів протягом 7 днів - найважливіший параметр для можливого посилення обмежень становив у середу 3,62 (у вівторок він ще дорівнював 3,29). Попередній максимум був близько 15,5 під час Різдва минулого року.

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан підкреслив, що «пандемія ще далеко не завершена» і четверта її хвиля поширюється на повну силу: зростають цифри захворюваності, наповнення лікарень і смертей. Він вважає необхідним усім зробити бустерну вакцинацію. Водночас він знову запевнив, що обов’язкової вакцинації не буде.

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Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер на брифінгу закликав не нехтувати вакциною. Він заявив, що «немає підстав не вакцинуватися, адже препарати є безпечні та дієві». Щеплені також хворіють, визвав він, але підкреслив, що украй рідко та не так важко, як невакциновані.

До цього часу в країні було введено 2,2 млн бустерних доз вакцини. Повністю вакциновані наразі 67% населення.

Загалом з початку пандемії в зв’язку з COVID-19 померли 96 192 осіб, захворіли 4 672 368.