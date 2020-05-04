У Німеччині обговорюють переобрання на п'ятий термін канцлера Ангели Меркель

Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що радий бачити Ангелу Меркель на чолі країни.

У 2018 році Ангела Меркель оголосила, що вона не буде претендувати на п'ятий термін на посаді канцлера ╘ Number 10/Flickr

Політики в Берліні високо оцінюють підхід канцлера Ангели Меркель в коронавірусній кризі і ведуть дискусії про п'ятий термін її повноважень, повідомляє Bild.

"Я не можу заперечувати, що чув цю думку зовсім недавно", - заявив міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер.

Він заявив, що в Кабінеті міністрів відчувається "відмінна командна робота", як і у співпраці з прем'єр-міністрами федеральних земель, і приписав це "стратегічному керівництву" Меркель.

"Ми можемо бути задоволені, що в цій ситуації у нас є такий канцлер на вершині нашої країни", - сказав Зеегофер.

65-річна Меркель разом з відходом з поста голови Християнсько- демократичного союзу оголосила в жовтні 2018 року, що вона не буде претендувати на п'ятий термін на посту канцлера.

Однак, її наступниця на посаді лідера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах у 2021 році, і після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

Раніше, Меркель оголосила про часткове зняття карантину в Німеччині. Першими відкриють магазини площею не більше 800 кв. м, веломагазини і книжкові. З 4 травня почнеться навчання у школах, знову запрацюють перукарні.

Також, радник Меркель заявив, що плани канцлера не балотуватися на п'ятий термін не змінилися. Меркель очолює німецький уряд вже протягом 15 років.