У Німеччині стартував процес завершення будівництва Північного потоку-2

США наразі не впровадили нові санкції проти Північного потоку-2.

Трубоукладач Фортуна почав роботу над укладанням недобудованої ділянки Північного потоку-2 у територіальних водах Німеччини. Про такі заходи вже повідомили мореплавцям у Штральзунді. Згідно з планами, Фортуна прокладе 2,6-кілометрову ділянку трубопроводу на глибині менше 30 метрів.

Як повідомляє російське інформагентство РИА Новости, про це йдеться в повідомленні оператора енергетичного проекту Nord Stream 2 AG.

"Nord Stream 2 підтверджує відновлення трубоукладання, запланованого на 11 грудня 2020 року, як зазначено в повідомленні мореплавцям державного управління водними шляхами і судноплавством Штральзунда, ФРН", - підкреслюється в повідомленні.

При цьому нові американські санкції проти Північного потоку-2 наразі не впроваджені, тому що оборонний бюджет США поки що повністю не проголосований і не підписаний президентом.

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