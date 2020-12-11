У Німеччині стартував процес завершення будівництва Північного потоку-2

США наразі не впровадили нові санкції проти Північного потоку-2.
Трубоукладач Фортуна почав роботу над укладанням недобудованої ділянки Північного потоку-2 у територіальних водах Німеччини. Про такі заходи вже повідомили мореплавцям у Штральзунді. Згідно з планами, Фортуна прокладе 2,6-кілометрову ділянку трубопроводу на глибині менше 30 метрів.
Як повідомляє російське інформагентство РИА Новости, про це йдеться в повідомленні оператора енергетичного проекту Nord Stream 2 AG.
"Nord Stream 2 підтверджує відновлення трубоукладання, запланованого на 11 грудня 2020 року, як зазначено в повідомленні мореплавцям державного управління водними шляхами і судноплавством Штральзунда, ФРН", - підкреслюється в повідомленні.
При цьому нові американські санкції проти Північного потоку-2 наразі не впроваджені, тому що оборонний бюджет США поки що повністю не проголосований і не підписаний президентом.
Північний потік-2 новини
- Управління водних шляхів і судноплавства у Штральзунді 28 листопада попередило моряків про дотримання підвищених заходів безпеки у зв'язку з можливим початком процесу завершення будівництва газопроводу Північний потік-2 в районі Адлергрунда у Балтійському морі. Будівництво повинні були відновити 5 грудня.
- Обидві палати Конгресу США 4 грудня домовилися про санкції проти російських газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік. Економічні обмеження внесли до проекту нового оборонного бюджету Америки на 2021 рік.
- 8 грудня Палата представників США підтримала проект закону американського оборонного бюджету на майбутній рік. У документ включили ембарго проти компаній, прямо або побічно беруть участь в будівництві газопроводу Північний потік-2.
- 10 грудня голова комітету Бундестагу з питань економіки та енергетики Клаус Ернст заявив, що Європа не бачить політичної загрози в реалізації проекту Північний потік-2 і роздратована вимогами Вашингтона накласти мораторій на будівництво газопроводу.