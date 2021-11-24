У Німеччині офіційно сформували нову урядову коаліцію

Німецька Соціал-демократична партія, "Зелені" та Вільні демократи офіційно оголосили про формування нової урядової коаліції.

Представлення відбулося у Берліні разом із публікацією коаліційної угоди.

"Світлофор увімкнувся", - сказав на пресконференції лідер СДПН Олаф Шольц, маючи на увазі назву "світлофорна коаліція", яку вона отримала через кольори трьох партій.

"Нас об’єднує бажання зробити країну кращою. Метою коаліції є не пошук найменшого спільного знаменника, а політика великого ефекту", - сказав Шольц.

Лідер СДПН отримає посаду канцлера Німеччини, тоді як співлідерка "зелених" Анналена Бербок очолить Міністерство закордонних справ.

Нова коаліція має більшість у Бундестазі, і очікується, що уряд складе присягу у грудні після того, як партії проголосують за коаліційну угоду.

Більше про політичний шлях і погляди Бербок читайте у статті: Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини.