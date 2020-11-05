У Німеччині за добу виявили рекордні 20 тисяч випадків COVID-19

За минулу добу в Німеччині підтвердили 19 990 випадків зараження коронавірусом COVID-19, така кількість стала рекордним показником для країни. Про це повідомляє DW.

Згідно з повідомленням, також в Німеччині за добу зафіксовано 118 летальних випадків внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19.

Як зазначається, попередній антирекорд в країні зареєстрували 31 жовтня, тоді захворіли 19 059 людей. Загалом з початку пандемії в Німеччині кількість випадків зараження зросла до 597 600, а кількість летальних випадків - до 10 930.

Наприкінці вересня канцлерка ФРН Анґела Меркель попереджала, що до Різдва кількість виявлених за добу нових випадків інфікування може зрости до 19 200, однак тоді багато хто поставився скептично до такого прогнозу.

Уряд Німеччини запровадив низку суворих заходів із боротьби з коронавірусом, щоб зупинити стрімке зростання випадків інфікування.



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