У НАТО закликають Росію відвести війська від України

Північноатлантична рада НАТО закликала Росію до негайної деескалації та дотримання міжнародних зобов'язань щодо транспарентності військової діяльності.

Відповідну заяву опубліковано на сайті НАТО, повідомляє Укрінформ.

"Ми серйозно занепокоєні суттєвим, неспровокованим та невиправданим нарощуванням російської військової моці на кордонах України в останні місяці та відкидаємо неправдиві заяви Росії щодо провокацій України та НАТО. Ми закликаємо Росію негайно здійснити деескалацію, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо транспарентності військової діяльності", - йдеться у заяві.

У політичному органі НАТО зауважили, що серйозно оцінюють наслідки поточної ситуації для безпеки Альянсу.

"Ми завжди рішуче реагуватимемо на будь-яке погіршення безпекової ситуації, зокрема зміцнюючи наш потенціал колективної оборони за потреби", – заявили у Північноатлантичній раді.

Окремо наголошується, що НАТО здійснить усі необхідні кроки для забезпечення безпеки та оборони всіх союзників. "Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та дорого коштуватиме", - йдеться у заяві.

Північноатлантична рада також підтвердила підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів та закликала Росію вивести війська з України відповідно до міжнародних зобов'язань. Рада підтримує право всіх країн самостійно визначати своє майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні.

«Відносини НАТО з Україною стосуються лише України та 30 країн НАТО. Ми рішуче відкидаємо будь-які спроби розділити безпеку союзників», – йдеться у заяві.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина привітала цю заяву Північноатлантичної ради.

«Заява Ради – це ще один чіткий сигнал Росії, що Україна є важливою частиною безпеки всього євроатлантичного регіону. НАТО готове ухвалювати необхідні рішення для протидії військовим авантюрам Кремля», - цитує Стефанішину Урядовий портал.

Вона також наголосила, що проактивна відповідь міжнародної спільноти на чергову ескалацію має ключове значення для запобігання подальшій агресії Росії.

“Ми також вітаємо однозначний посил, що майбутнє членство України в НАТО визначатимуть виключно 30 країн НАТО та Україна. Саме про це говорили Президент України та генеральний секретар НАТО цього тижня у Брюсселі», – прокоментувала урядовець.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам держав ЄС та Північноатлантичній раді НАТО за солідарність з Україною й чіткі заклики до Росії щодо негайної деескалації. Він висловив упевненість, що рішучість і скоординовані дії партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію.