У НАТО заявляють, що готові до санкцій із серйозними наслідками для Росії

Всі члени Північноатлантичного альянсу мають єдину позицію щодо рішучого реагування на подальшу агресію Росії, включно із суворими економічними та військовими наслідками, але все ж очікують від РФ конструктивної дипломатії.

Про це заявила в вівторок під час телефонного включення з Брюсселя постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт, передає власний кореспондент Укрінформу.

"НАТО відкрита та налаштована на змістовний діалог з Росією на основі взаємності. Але водночас ми виступаємо єдиним фронтом, щоби стримувати загрози для союзників по НАТО й подальшу агресію Росії проти наших партнерів у Європі",- наголосила американська чиновниця.

Вона підкреслила, якщо Росія піде шляхом конфронтації та військових дій, "ми дали чітко зрозуміти Кремлю, що відреагуємо рішуче, в тому числі шляхом цілого набору високоефективних економічних заходів".

Крім того, Сміт зауважила: "Ми як альянс готові посилити оборону НАТО на східному фланзі, і ми готові запровадити серйозні витрати в разі подальшої агресії РФ проти України".

Вона підкреслила, що Сполучені Штати продовжують твердо дотримуватися принципу "жодних рішень про Україну без України". У цьому зв'язку вона зауважила, що Сполучені Штати узгоджують спільний підхід з усіма союзниками й партнерами в Європі, в тому числі, з Україною - у відповідь на неспровоковане військове нарощування сил РФ.

"Буквально вчора я брала участь у Брюсселі в засіданні Ради Україна-НАТО. Сполучені Штати продовжують забезпечувати непохитну підтримку України, її суверенітету, незалежності й територіальній цілісності. Ми підтримуємо нашого партнера, Україну, і засуджуємо російську агресію проти України в усіх формах", - підкреслила глава Місії США при НАТО.

Сміт також підтвердила, що США виступають проти запропонованих РФ "пропозицій" щодо позбавлення України й Грузії перспектив членства в Альянсі, а також повернення НАТО до рубежів 1997 року. Це, за її словами, просто не може обговорюватися.

"Ми не дозволимо нікому згорнути політику відкритих дверей НАТО, яка, безумовно, залишається відмінною рисою Альянсу з моменту його створення в 1949 році", - підкреслила американський дипломат.

У середу, 12 січня, в Брюсселі заплановане засідання Ради НАТО-Росія. Це буде другий раунд дипломатичних переговорів з російською стороною після зустрічі в Женеві, яка відбулася в понеділок. Крім того, в четвер, 13 січня має пройти ще одна зустріч у форматі засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.