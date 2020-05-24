У Нью-Йорку дозволили збиратись групам до 10 людей і відкрили пляжі

Нью-Йорк продовжує ослаблювати карантин на тлі новин про зменшення кількості інфікованих та померлих через коронавірус.

Губернатор Ендрю Куомо заявив, що за останню добу у штаті зафіксували 84 смерті, що є "страшною цифрою", однак, це найнижчий показник із березня, коли Нью-Йорк став "гарячою точкою" поширення COVID-19.

7 квітня місто досягло піку, коли за один день померло 590 людей.

Також за добу у штаті підтвердили понад 1700 нових випадків захворювання. Для порівняння, 6 квітня лише у місті Нью-Йорк зафіксували понад 6300 нових випадків інфікування, а піком у штаті Нью-Йорк стало 14 квітня - понад 11 тисяч нових хворих. Знижуються й темпи шпиталізації.

Залишатись вдома жителям м.Нью-Йорк наказують до 13 червня. Але у кількох інших округах штату, за розпорядженням губернатора Куомо, починає відкриватись низка бізнесів, що відповідають критеріям безпеки. Зокрема, це будівельні майданчики, об'єкти сільського господарства, оптові крамниці, виробництва.

Також влада дозволяє збиратися групами до 10 людей із дотриманням вимог безпеки і соціального дистанціювання.

Крім того, у штатах Нью-Йорк та Нью-Джерсі, попри пандемію, за звичним розкладом відкрили частину пляжів.

В останній понеділок травня у США відзначають День пам'яті, і вихідні перед тим вважаються офіційним початком літнього сезону - саме тоді для відвідування відкривають басейни та водні гірки у більшості штатів.

Голос Америки українською

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