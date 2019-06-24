У ПАРЄ відмовились слухати доповідь про MH-17 та російський шантаж в асамблеї

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала проти пропозиції проведення дебатів щодо порушень принципів Ради Європи з боку Росії та розслідування катастрофи МН-17.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Питання на розгляд асамблеї виносили британський депутат, консерватор Роджер Гейл та польський депутат Александр Почей. ВОни пропонували терміново провести дебати за назвами "Завершити російський шантаж: Росія має понести відповідальність за неплатежі" та про "Зобов'язання притягнути до відповідальності тих, хто збив MH17".

Спершу проти дебатів проголосувало Бюро ПАРЄ, а згодом й самі депутати.

"46 депутатів проголосували за дебати про російський фінансовий шантаж 77 - проти. Щодо дебатів щодо MH17 у збитті якого звинувачують Росію, голоси розподілилися як 52 за, 86 проти", - розповіли журналісти.

Нагадаємо, що сьогодні в Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ, на якій можуть ухвалити рішення щодо повернення російської делегації. Головним питанням порядку денного сесії є проєкт резолюції авторства бельгійки Петри де Суттер, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Зокрема, пропонується унеможливити позбавляти національні делегації права голосувати, виступати, а також права бути представленими в асамблеї та її органах.

Ще на початку червня Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалив резолюцію, що може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може повернути до Ради Європи Росію, яку ще у 2014 році позбавили права голосу через анексію Криму.

Уже декілька місяців активісти пропонують усім небайдужим приєднатися до онлайн-акції "Ви маєте нас почути!" до п'ятої річниці арешту Олега Сенцова. Вони закликають членів ПАРЄ не скасовувати санкцій щодо Росії, допоки вона не звільнить усіх українських політв'язнів, які утримуються в РФ та на незаконно окупованих територіях України.

Із закликом не допустити повернення Росії до ПАРЄ виступали й правозахисники.