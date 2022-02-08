У парламенті Японії ухвалили резолюцію на підтримку України

Нижня палата парламенту Японії ухвалила у вівторок резолюцію, в якій висловлюється солідарність з Україною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє на Kyodo News.

У резолюції Палати представників Японії наголошується, що Токіо «серйозно занепокоєний і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону».

Також депутати закликають зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії і додають, що «будь-яка зміна статус-кво за допомогою сили є неприйнятною».

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Як зазначається, нижня палата «наполегливо закликає уряд використовувати всі дипломатичні ресурси, щоб зробити все для зменшення напруженості в Україні та якнайшвидше встановити мир».

У резолюції підкреслено позицію Японії щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Також наголошується, що Японія підтримує та співпрацює з міжнародною спільнотою, включаючи інші країни-члени G7, для просування демократії в Україні та сприяння миру і стабільності в регіоні.

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Як пише видання, резолюція ухвалена на тлі ескалації напруженості між західними країнами та Росією, яка зібрала близько 100 тисяч військових на кордоні України, а перед цим, у 2014 році окупувала український Крим.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда і президент США Джозеф Байден провели відеосаміт, у ході якого виступили проти односторонніх спроб змінити статус-кво у Східному та Південно-Китайському морях і наголосили на важливості миру і стабільності в Тайванській протоці.

Стосовно ситуації навколо України лідери двох країн домовилися тісно співпрацювати для стримування російської агресії проти України. Прем'єр-міністр Кішіда пообіцяв продовжувати тісну координацію зі Сполученими Штатами, іншими союзниками та партнерами, а також міжнародною спільнотою щодо вжиття рішучих дій у відповідь на будь-який напад.