У Польщі безплатно вакцинуватимуть незастрахованих громадян України

У Польщі на третьому етапі вакцинації від коронавірусу щеплюватимуть також громадян України, які легально перебувають в країні, але можуть не мати медичної страховки.

Про це йдеться у відповіді МОЗ РП на інформаційний запит Укрінформу.

"Іноземці з третіх країн (з-за меж ЄС), які легально перебувають на території Польщі (наприклад мають карту тимчасового і постійного перебування) вакцинуватимуться на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Це означає, що іноземців, які є незастрахованими, також щеплюватимуть за рахунок бюджету країни", - повідомили в МОЗ Польщі.

Як зазначається, для щеплення їм потрібно буде пред'явити паспорт.

Щеплення іноземців, зокрема й громадян України, відбуватиметься у Польщі на останньому, третьому етапі кампанії, коли вакцинуватимуться усі громадяни РП віком від 18 років, які не були включені до графіка щеплень на нульовому (медики), першому (літні люди, вчителі, працівники силових структур) та другому (особи з хронічними захворюваннями, працівники критичних секторів економіки) етапах.

За даними Головного статистичного управління Польщі, на початок 2020 року у країні могли перебувати приблизно 1,3 млн громадян України.

Станом на січень 2021 року понад 530 тис. громадян України мають державну медичну страховку (ZUS).

За даними Управління з питань іноземців Польщі, станом на січень 2021 року 244,2 тис. громадян України мають карти тимчасового і постійного перебування в РП.

Торік у квітні влада Польщі дозволила трудовим мігрантам з-за меж ЄС, які на момент локдауну легально перебували у країні, залишатися в РП після завершення дії візи упродовж усього періоду пандемії і 30 днів після її завершення. Ця норма діє донині.

На сьогодні в Польщі виконано вже майже 2,4 млн щеплень. Зараз у країні одночасно триває триває нульовий і перший етап вакцинації.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 110 520 533 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 2 442 945 летальних, одужали 85 415 125 осіб.