У Польщі через COVID-19 пропонують продовжити каденцію Дуди до семи років

У Сеймі Польщі направлено до першого читання законопроєкт правлячої коаліції, який передбачає внесення змін до Конституції країни щодо продовження на два роки - до семи років - терміну президентської каденції.

Як зазначають автори законопроєкту з коаліційної партії "Порозуміння", ця ініціатива пов'язана з епідемією коронавірусу і складністю проведення президентських виборів у травні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Посилення стабільності щодо виконання функцій президента під час каденції (глави держави - ред.) викликане небаченою небезпекою для правової та громадської безпеки громадян Речі Посполитої, що пов'язано із загрозою COVID-19. Відтак, проєкт змінює час нинішньої каденції президента",- йдеться в обґрунтуванні до законопроєкту.

Документом передбачається внесення змін до 127-ї статті Конституції країни, яка у запропонованому вигляді передбачатиме, що президент Польщі обиратиметься на "одну семирічну каденцію".

Це положення стосуватиметься і чинного президента Анджея Дуди, каденція якого завершується 6 серпня цього року. Тим самим, у законопроєкті передбачається скасування травневих президентських виборів у Польщі.

Для внесення змін в Конституцію Польщі потрібно, аби його підтримали 2/3 складу Сейму (307 депутатів з 460-ти депутатів нижньої палати парламенту), а також Сенат країни. Для цього правляча Об'єднана правиця повинна заручитися підтримкою опозиційних сил як в Сеймі так і Сенаті країни.

Станом на сьогодні найбільші опозиційні партії у парламенті виступають проти продовження каденції президента Дуди шляхом внесення змін до Конституції. Як альтернативний варіант вони пропонують запровадити у країні стан стихійного лиха, що автоматично означатиме відкладення виборів на щонайменше 90 днів від його завершення. На цей час автоматично продовжується і каденція президента.

Як відомо, на розгляді Сенату країни зараз перебуває ще один законопроєкт правлячої коаліції: щодо запровадження кореспонденційного (поштового - ред.) голосування під час травневих президентських виборів. Опозиція та ряд експертів переконані, що проведення кореспонденційного голосування у ситуації пандемії коронавірусу є небезпечним для життя та здоров'я людей. Крім того, вони вважають незаконним внесення змін до виборчого кодексу у ході виборчої кампанії.

Згідно з попередніми планами, президентські вибори в Польщі мають відбутися 10 і 24 травня.