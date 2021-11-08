У Польщі готуються до провокації білоруського режиму, стягуючи війська до кордону

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що мігранти з території Білорусі намагалися прорвати польський кордон. Цю спробу було відбито.

У міністерстві наголосили, що зараз ситуація під контролем.

- Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польський бік на південь від прикордонного переходу в Кузні. Ситуація була під контролем, - йдеться на сторінці відомства у Twitter.

Вранці 8 листопада з'явилося відео, як до кордону з Польщею висунулась велика колона мігрантів із країн Близького Сходу.

???? PILNE | Polskie sluzby udaremnily pr'obe silowego przedarcia sie na polska strone przez migrant'ow na poludnie od przej'scia granicznego w Ku'znicy. Sytuacja zostala opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524

- MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

Влада Польщі привела до бойової готовності Сили територіальної оборони.

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тис. військових.

- Ми підвищуємо готовність сил тероборони. Разом зі службами МВС ми готові захищати кордон Польщі, - написав він.