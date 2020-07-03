У Польщі стурбовані "голосуванням" за поправки до конституції РФ в окупованих Криму та Донбасі

Міністерство закордонних справ Польщі зробило заяву, у якій висловило глибоку стурбованість через так зване "голосування" у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі за незаконно виданими паспортами, яке організувала Російська Федерація, щодо внесення змін до конституції РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу польського МЗС.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща висловлює глибоку стурбованість з приводу так званого "голосування за внесення змін до конституції Російської Федерації" в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та надання можливості громадянам України з незаконно виданими паспортами Російської Федерації, які проживають в окупованих районах Донецької та Луганської областей, брати участь у цьому голосуванні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вся діяльність Російської Федерації, що здійснюється в цих районах, які є невід'ємною частиною України, не може вважатися дійсною та законною. Це стосується і видачі паспортів їх мешканцям, за якими проводилось голосування.

"Ми послідовно підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України, у тому числі відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН No68/262, прийнятої 27 березня 2014 року, ми наголошуємо на твердому зобов'язанні не визнавати - зараз і в майбутньому - незаконну анексію Криму та водночас закликаємо Російську Федерацію негайно припинити свою агресію проти України", - вказано у повідомленні.