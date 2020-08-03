У Польщі суд визнав результати президентських виборів

Верховний суд Польщі визнав дійсними президентські вибори, в результаті яких чинний глава держави Анджей Дуда набрав більшість голосів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Euronews.

У найвищому суді Польщі заявили, що жодна з поданих скарг не має доказів, аби визнати недійсними результати президентських виборів в країні.

Зазначається, що опозиція у направлених до суду скаргах, зокрема, стверджувала, що чинний глава держави Дуда, який балотувався на другий термін, під час передвиборчої компанії несправедливо отримав підтримку з боку польського уряду й державних ЗМІ.

Раніше до Верховного суду Польщі надійшло 5,8 тисячі скарг щодо проведення виборів президента, при цьому кожну з них судді мали розглянути окремо.

Як повідомляв Укрінформ, чинний президент Польщі Анджей Дуда у другому турі президентських виборів 12 липня випередив свого опонента - мера Варшави Рафала Тшасковського - майже на 2,5%. Дуда набрав трохи понад 51% голосів.

