У Польщі виявили понад 500 підроблених українських COVID-сертифікатів

Польські прикордонники виявили 554 видані в Україні сертифікати про вакцинацію від коронавірусної інфекції, щодо яких існує підозра в їхній справжності.

Про це повідомили у Надбужанському відділі Прикордонної служби Республіки Польща та у коментарі для Укрінформу у Бещадському відділі, що межує з Україною, передають Українські Новини.

За 2021 рік прикордонниками Польщі було виявлено 554 сертифікати про вакцинацію від коронавірусу міжнародного зразка, виданих в Україні, які викликали сумніви. Останній такий випадок зафіксовано 25 жовтня у пункті пропуску "Зосін-Устилуг". У п'яти громадян України, які хотіли перетнути кордон, підтвердилося підроблення сертифікатів про щеплення. Українців спочатку затримали, а згодом заборонили в'їзд до Польщі на підставі адміністративного рішення.

"Як повідомили в Надбужанському відділі Прикордонної служби РП, в цьому році прикордонники виявили 554 сертифікати проти COVID-19 міжнародного зразка, видані в Україні, щодо яких існує "обґрунтована підозра в їх підробці". Найбільше таких випадків виявлено в пункті пропуску "Гребенне Рава-Руська"(352)", - сказано в повідомленні.

Сумнівні, на думку польських прикордонників, сертифікати про вакцинацію громадяни України пред'являли при в'їзді до Польщі.

Як повідомляли Українські Новини, 22 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Національна поліція відкрила 732 кримінальні провадження щодо підроблених COVID-сертифікатів.

На початку жовтня в Україні було ухвалено перший вирок лікарю за підробку сертифікату про вакцинацію від коронавірусу.

Своєю чергою 23 жовтня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова попередила, що відповідальність за підробку сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу буде суворою.