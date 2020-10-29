У Польщі - вперше понад 20 тисяч заражень та рекордна кількість смертей

У Польщі за добу вперше зареєстрували понад 20 тисяч нових заражень коронавірусом та понад 300 смертей.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За останні 24 години коронавірус підтвердили у 20 156 людей. Вчорашній показник, також рекордний, становив 18 820.

Найбільша кількість випадків припадає на Великопольське (2633) та Мазовецьке (2255) воєводства, у решті показники менші 2 тисяч.

Кількість померлих хворих вперше перевищила 300 - 301 пацієнт з коронавірусом. З них у 46 причиною смерті вважають коронавірус, у решти були інші значні проблеми зі здоров'ям. Напередодні померлих було 236.

Госпіталізували за добу 700 хворих, загалом у лікарнях перебуває 14 631 пацієнт з коронавірусом. З них 1203 підключені до апарату штучної вентиляції легень - на 53 більше, ніж напередодні.

Одужали за добу 5700 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі може повторно запровадити жорсткий карантин у всій країні, якщо до п'ятниці приріст заражень коронавірусом не сповільниться.

23 жовтня вся територія Польщі стала червоною зоною, уряд країни оголосив про посилення обмежень.