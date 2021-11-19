У Польщі впевнені, що Білорусь продовжуватиме відправляти мігрантів на кордон Польщі. Людей можуть і надалі оснащувати небезпечними предметами для більшої агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.

"У довгостроковому плані Білорусі нічого не змінилося. Ми очікуємо, що білоруси й надалі посилатимуть групи іноземців для нападу на наш кордон, оснащуватимуть цих людей небезпечними предметами, ми також очікуємо на все більшу агресію з боку білоруських офіційних осіб", - заявив представник спецслужб Польщі. Станіслав Жарін.

За його словами, "білоруський режим намагається зіграти на емоціях".

"Білоруси проводять певні заходи, щоб, з одного боку, зіграти на наших емоціях, показати нещастя тих, хто перебуває на нашому кордоні, і водночас надати їм можливість відпочити в логістичному центрі. З іншого боку, ми мали справу з жорстокою грою, пов'язаною з дезінформаційною діяльністю білоруської сторони", - сказав Жарін.

Він наголосив. що білоруська адміністрація оприлюднила неправдиву інформацію, яка передбачає нібито згоду німецької сторони на гуманітарні коридори.

"Це схоже на навмисну інформацію, яка має підтвердити чутки, що циркулюють серед мігрантів, і підтвердити їхню віру в те, що вони досягнуть Західної Європи", - сказав представник спецслужб.

Він також додав, що Білорусь зацікавлена у жорстокій політичній грі з людьми, яких привезли на кордон.

Нагадаємо, в рамках підтримки до Польщі відправлять близько 150 британських солдатів. Їх спрямують на білорусько-польський кордон у зв'язку з міграційною кризою.