У Португалії зафіксовано 25 випадків зараження коронавірусом, а Президент Португалії проведе два тижні на карантині

71-річний Марселу Ребелу ді Соуза відбуватиме карантин у своїй резиденції

Раніше президентський палац відвідали учні школи, в якій був виявлений випадок зараження коронавірусом

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза скасував всі свої робочі заходи та відправився на два тижні на карантин через спалах коронавіруса.

Про це йдеться на офіційному сайті президента Португалії.

Зазначається, що Марселу Ребелу ді Соуза відбуватиме карантин у своїй резиденції. 71-річний глава держави не має ознак хвороби.

Однак, раніше президентський палац відвідали учні школи, в якій був виявлений випадок зараження коронавірусом. Хоча, ні заражений учень, ні його однокласники резиденцію не відвідували.

За станом його здоров'я будуть спостерігати лікарі в резиденції.

За останніми даними, у Португалії зафіксовано 25 випадків зараження коронавірусом.