У правительства Сирии остается несколько тонн химоружия, - Израиль

В Минобороны Израиля считают, что у правительства Сирии остается в наличии до трех тонн химического оружия.

Об этом сообщает Associated Press.

Высокопоставленный военный чиновник, говоривший на условии анонимности, сообщил, что в израильской разведке уверены, что сирийские военачальники отдали приказ о проведении химатаки в городе Хан Шейхун 4 апреля, о чем президенту Сирии Башара Асаду было известно. Эту информацию подтвердили также двое других сотрудников Минобороны Израиля.

Накануне в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что во время удара сирийской правительственной авиации по городу Хан Шейхун мирное население пострадало от боевого газа зарин или подобного ему. Жертвами этой атаки стали около 100 человек.

Сам Асад все обвинения отвергает. По его словам, оппозиция пытается оклеветать его правительство.