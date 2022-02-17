У Путіна назвали слова Байдена про ймовірне вторгнення Росії в Україну нагнітанням

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав слова лідера США Джо Байдена щодо ймовірності вторгнення російських військ на територію України найближчими днями нагнітанням

За його словами, Кремль сприймає такі заяви про ймовірне вторгнення Росії виключно як нагнітання ситуації навколо України.Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на росЗМІ.

"На жаль, триває нагнітання напруженості подібними заявами", - наголосив Пєсков.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен поділився подробицями сценарію військового вторгнення Росії на територію України.

За його словами, Росія ймовірно піде у повномасштабний наступ після провокацій, буцімто для захисту російських громадян.

Блінкен також зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії може початися з бомб та ракет.

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