У Путіна відреагували на заяву Зеленського про повномасштабну війну

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяви президента Володимира Зеленського про можливість війни України і РФ. Він стверджує, що в Кремлі "шкодують" про такі висловлювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Пєсков коротко прокоментував слова українського президента.
"У Кремлі з жалем ставляться до висловлювань Зеленського про можливість війни з Росією", - сказав він.
Прес-секретар Путіна також назвав "апокаліптичними" міркування Зеленського про можливість війни РФ і України.
Раніше в Держдумі РФ заявили, що повномасштабна війна можлива тільки в разі провокації з боку Києва.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією.
"Це найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав український президент, виступаючи на форумі "Ялтинської європейської стратегії".