У Путина назвали причину признания паспортов "Л/ДНР"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подписание Владимиром Путиным указа о признании паспортов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" было продиктовано исключительно гуманитарными соображениями.

Об этом сообщает одно из российских информационных изданий, новость передает "Пресса Украины".

По словам пресс-атташе российского лидера, указанные документы являются фактически выданными документами, а не документами официально признанного государства. Вместе с тем Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что признанием паспортов оккупантов Россия нарушила нормы международного права, а также подтвердила свою оккупацию Донецкой и Луганской областей.

"Что касается заявления Порошенко, то мы с ним не согласны. Соответствующий указ никоим образом не идет в разрез с международным правом. Де-юре это просто выравнивание ситуации, того, что было де-факто. К соответствующим действиям пришлось прибегнуть из-за гуманитарных соображений", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Как известно, 18 февраля президент России подписал указ о признании документов террористических "Л/ДНР". Многие высказали свое возмущение в связи с данным решением российского лидера. Комментарий также дал президент Порошенко.