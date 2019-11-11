У Путина не назвали даты проведения саммита "нормандской четверки"

Спикер Администрации президента России Дмитрий Песков заявил о том, что дата проведения встречи лидеров "Нормандской четверки" еще не определена, и призвал для начала дождаться полного разведения сил в Донбассе. Накануне ZN.UA со ссылкой на источник сообщило, что встреча "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября.

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил)", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Также дату саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России не подтвердил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Пока слишком рано говорить об этом. Мы хотим двигаться шаг за шагом. Сейчас все наши усилия направлены на саммит. Президент Макрон был приглашен и хотел бы побывать в Украине, но на данный момент мы не ведем работу над повесткой дня визита или датами", - рассказал дипломат.

Источник ZN.UA накануне говорил, что если встреча не состоится 24 или 26, то до конца года лидеры не смогут собраться, а возможно не соберутся в этом формате уже никогда.

По материалам Интерфакс