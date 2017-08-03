У Путина пообещали больше не отвечать на новые санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание президентом США закона об усилении санкций против РФ не стало для Кремля сюрпризом.

"Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект, и с подписью или без подписи президента США он бы становился законом автоматом. То есть де- факто это ничего не меняет", - сообщил Песков журналистам в среду, 2 августа.

Он также подтвердил, что кроме выдворения дипломатов Россия не будет предпринимать в отношении США никаких мер в ответ на санкции.

"Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры", - заверил пресс-секретарь Путина.