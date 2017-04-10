У Путина заявили, что "мантры" об уходе Асада не урегулируют ситуацию в Сирии

В Кремле заявили, что заявления об уходе президента Сирии Башара Асада не приближают урегулирование в Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возвращение к псевдопопыткам урегулирования в стиле декламирования мантр, что Асад должен уйти, неспособно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии. Единственно возможный вариант - продолжать ту самую кропотливую работу: женевский процесс, усилия в рамках астанинского процесса, которые ведутся", - сказал Песков.

Он напомнил, что есть женевский процесс, и есть астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского.

"Поиски в рамках урегулирования ведутся именно там, это чрезвычайно важно. Ясно, что это очень сложный процесс, он, к сожалению, гораздо больше растянут во времени, чем всем хотелось бы, но пока иной альтернативы нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос журналистов, может ли Москва предложить партнерам какую-либо форму компромисса по урегулированию в Сирии, и просьбу прокомментировать заявление главы МИД Франции Жан-Марка Эро о том, что необходимо совместно с РФ искать политическую альтернативу Асаду.

В тоже время он заявил, что США демонстрируют нежелание взаимодействовать по Сирии и учитывать интересы других стран.

"Американская сторона таким образом продемонстрировала полное нежелание каким-то образом взаимодействовать по Сирии и учитывать интересы и озабоченности друг друга", - заявил Песков, комментируя вопрос о прекращении действия меморандума о безопасности полетов в связи с нанесением США ракетного удара по Сирии.

Говоря о прекращении действия меморандума и дальнейших механизмах взаимодействия в этом вопросе, Песков посоветовал адресовать данный вопрос министерству обороны.

Также он заявил, что Кремлю неизвестно о заявлениях "командного центра" России, Ирана и военных, поддерживающих Асада, о пересечении США "красной черты" в Сирии, о которых сообщало агентство Reuters.

"Нам неизвестно, подтвердить не можем, и мы не знаем, откуда это взяло агентство Reuters, и откуда взялись эти опять анонимные источники", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. 59 крылатых ракет "Томагавк" были выпущены с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в "жизненно важных интересах национальной безопасности Америки", чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.