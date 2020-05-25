У Раді Європи попереджають про загрозу біозброї

Експерти Ради Європи по боротьбі з тероризмом побоюються, що після пандемії може зрости ризик використання біологічної зброї. Використання біозброї екстремістами може бути дуже дієвим і завдати великої шкоди людям і економіці.

Це йдеться у висновку експертів, передає Funke Mediangruppe, передає DW.

За даними експертів, нинішня ситуація показала вразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями та їх страхітливий потенціал. Деякі екстремістські угруповання вже експериментували з такою зброєю, сказано висновку.

Експерти закликають країни Європи виробити сильну і скоординовану відповідь на можливу загрозу. На їхню думку, необхідна загальна система моніторингу, яка могла б допомогти в розслідуванні підозрілих випадків.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про свій великий внесок у боротьбу з тероризмом.

Додамо, раніше українські правоохоронці викрили агента ФСБ, який збирав інформацію про співробітників СБУ.