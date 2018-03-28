У РФ будет меньше возможностей для внешней разведки - НАТО

Столтенберг говорит, что НАТО все также же сдерживает и договаривается с РФ, но и выдворение дипломатов будет иметь для России последствия

У России будет меньше возможностей для ведения разведывательной деятельности из-за решения о высылке ее дипломатов из НАТО. Об этом сказалал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Европейская правда.

Он считает, что выдворение дипломатов будет иметь четкие последствия для "безответственного поведения России".

При этом НАТО сохраняет свой подход к РФ, который заключается в сдерживании и диалоге.

НАТО высылает семь дипломатов из российской миссии. Столтенберг отметил, что Совет Североатлантического союза сокращает максимальное количество сотрудников постпредства РФ при НАТО на десять человек - до 20-ти (ранее из было 30 человек, - ред.).

Всего больше 20 стран ЕС и США приняли решение о выдворении российских дипломатов.