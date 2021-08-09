У РФ на 20 полігонах починаються масштабні військові навчання, у тому числі в Криму

У навчаннях, які триватимуть більше місяця, будуть задіяні авіація, кораблі Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

У Росії починаються масштабні військові навчання. Вони пройдуть в анексованому Криму, Абхазії, Південній Осетії, на Північному Кавказі, а також на півдні країни. Навчання триватимуть з 9 серпня по 15 вересня, пише Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що в заході будуть задіяні мотострілкові, танкові і артилерійські підрозділи Південного військового округу. Будуть залучені авіація (більше 80 літаків і вертольотів), кораблі Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Навчання пройдуть також із залученням підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення тощо.

До цього Росія провела навчання біля кордонів Афганістану. У навчаннях в Хатлонській області Таджикистану взяли участь понад 2,5 тисячі військових, близько 500 одиниць озброєння і військової техніки.

Раніше повідомлялося, що у Криму пройшли навчання за участю резервістів. Десантники ЗСУ відпрацювали дії на спостережних постах і їхнє посилення підрозділами резерву, а також знищення умовного противника.