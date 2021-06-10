У Росії Фонд боротьби з корупцією Навального визнали екстремістською організацією

Тепер пов'язані з Навальним некомерційні організації повинні бути ліквідовані, їх учасникам загрожує до шести років позбавлення волі.

У Росії Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян і штаби опозиціонера Олексія Навального в судовому порядку визнані екстремістськими організаціями. Таке рішення ухвалив Мосміськсуд, повідомили адвокати "Команди 29".

"Мосміськсуд повністю задовольнив адміністративний позов прокурора Москви Дениса Попова і визнав Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян (ФБК-2) і штаби Навального екстремістськими організаціями", - йдеться в повідомленні.

Тепер пов'язані із Навальним некомерційні організації мають бути ліквідовані, їхнім учасникам загрожує до шести років позбавлення волі. Крім того, зазначеним організаціям заборонили поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, а також брати участь у виборах і організовувати акції.

У "Команди 29" і соратників Олексія Навального є 10 діб на оскарження постанови.

Крім того, Україна приєдналася до санкцій проти Росії через Навального.