У Росії порушили справу проти Коломойського

Управління МВС по Татарстану порушило кримінальну справу стосовно олігарха Ігоря Коломойського. Його разом з трьома іншими фігурантами підозрюють в організації злочинного співтовариства, яке викрало у 2007 році в "Татнафти" продукцію на 4 млрд доларів. Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на власні джерела, передає УНН.

За даними джерела в центральному апараті МВС Росії, кримінальну справу стосовно Коломойського, а також українських підприємців Геннадія Боголюбова, Олександра Ярославського і Павла Овчаренка було порушено головним слідчим управлінням міністерства внутрішніх справ по Татарстану.

Дії представників української сторони в ньому визнаються організацією злочинного співтовариства і участю в ньому (ч. 1 і 2. ст. 210 КК РФ).

Дана кваліфікація економічного злочину, підкреслило джерело, була вибрана не випадково - за ч. 4 ст. 159 (шахрайство) КК давно минув десятирічний термін давності, а по ОПС він ще діє.

Повідомляється, що кримінальну справу пов'язано зі створенням в 1994 році указами президентів України Леоніда Кучми і Татарстану Мінтімера Шаймієва спільного ЗАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"".

Татарстанська сторона володіла 55,68% акцій компанії, а українська - 43,05% акцій. Однак у жовтні 2007 року "Татнафта" почала втрачати контроль над "Укртатнафтою". Після цього, частина акцій були продані на аукціоні за 275 млн доларів ТОВ "Корсан", який представляє групу "Приват" Ігоря Коломойського. До 2010 року група "Приват" встановила повний контроль над підприємством.

Повідомляється, що раніше сума 4 млрд, яка нібито послужила приводом для кримінального переслідування Коломойського, публічно не називалася. Відомо, що "Татнафта" з 2008 року намагається стягнути з України 2,4 млрд збитку. Татарстанська компанія звинуватила Україну в порушенні урядових домовленостей про взаємний захист інвестицій. З тих пір суперечка пройшла безліч судових інстанцій, починаючи з міжнародного арбітражу. Рік тому повідомлялося, що Федеральний суд округу Колумбія у США остаточно підтвердив рішення про стягнення понад 112 млн з України на користь "Татнафти".

У серпні 2020 року американський Мін'юст звинуватив українського олігарха в розкраданні і відмиванні мільярдів доларів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5 березня оголосив про внесення до списку санкцій українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім'ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

У Держдепі при цьому заявили, що в Блінкена є "достовірна інформація" про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Офіс президента України заявив про подяку партнерам України за підтримку в боротьбі з олігархами.

Пізніше в ЄС підтримали санкції США щодо Коломойського. Тільки після цього, президент Володимир Зеленський прокоментував санкції США проти Коломойського.