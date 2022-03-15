У Росії заборонили концерти артистів, які виступили проти війни в Україні

У Росії почали забороняти запрошувати на концерти російських зірок, які висловилися проти війни в Україні. А також під забороною тепер і деякі українські зірки, які засудили президента РФ Володимира Путіна за кровопролиття в Україні.

За даними видання, з деяких російських зірок почали брати зобов'язання, що вони не будуть виходити на сцену з будь-якою українською символікою і не будуть висловлюватися про агресивне вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Українські зірки, яким заборонили виступати в РФ: Іван Дорн, Макс Барських, Надя Дорофєєва, Потап і Настя Каменських, Світлана Лобода, Віра Брежнєва, Монатік, Алексєєв, групи "Океан Ельзи", "Один в каное", "Нерви".

Російські зірки, яким заборонили виступати в РФ: Максим Галкін, Валерій Меладзе, Борис Гребенщиков, репери NoizeМС і Oxxxymiron, групи "Каста", Anacondaz, "Кровосток", "Порнофільми", "2Маші".

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