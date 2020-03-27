У Росії знову суттєво зросла кількість нових випадків коронавірусу, в Москві зафіксовано смерть

У Росії за останню добу зафіксовано 196 нових випадків інфікування коронавірусом в 16 регіонах, в Москві зафіксовано один летальний випадок.

Про це повідомляє у телеграмі оператвний штаб Москви по протидії COVID-19.

Зазначається, що з цих 196 випадків, найбільше - 157 зареєстровано в Москві.

Таким чином, станом на 27 березня в РФ кількість інфікованих зросла до 1 036 осіб у 58 регіонах. Вперше діагнози поставлені в Мордовії і Дагестані.

Нагадаємо, спалах нового коронавірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн.

Всесвітня організація охорони здоров'я дала офіційну назву коронавірусній хворобі з Китаю - COVID-19. У самому Китаї її раніше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), що означає - пневмонія, яка викликається новим типом коронавіруса. Перша вакцина від цього типу коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через півтора року.

Схоже, джерелом спалаху коронавірусу є якась тварина. Водночас відомо, що вірус може передаватися і від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Є підозри, що недуга може передаватися навіть в інкубаційний період, коли носій хвороби не підозрює, що інфікований.

В Україні 3 березня заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Чернівцях зафіксували перший випадок інфікування COVID-19. Зараження виявили у чоловіка, який повернувся з Італії. Ввечері 12 березня в Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Інфікування зафіксували в Чернівецькій та Житомирській областях. Жінка з Житомирщини померла від інфекції, ставши першою жертвою COVID-19 в Україні. У Чернівецькій області 16 березня лабораторно підтвердилися ще два випадки зараження новим коронавірусом і ця цифра продовжила зростання. Водночас перший хворий із Чернівців успішно вилікувався та був виписаний з лікарні.

Базові рекомендації для уникнення зараження коронавірусом: уникати контактів з тваринами; не їсти сире або погано оброблене м'ясо; уникати контактів з людьми, у яких є ознаки захворювання; регулярно та ретельно мити руки.

Детальніше про те, що відомо про загадкову недугу, як вона виникла та чому викликає занепокоєння у медиків - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Там порахували: перші сто тисяч людей захворіли за 67 днів. Другі - за 11. Треті - за чотири. І четверті сто тисяч - лише за два дні. Також у ВООЗ переконані: без рішучих дій померти можуть мільйони людей. Загалом, за останніми даними, на планеті понад півмільйона хворих на коронавірус. Смертей - 24 тисячі. Більше про коронавірус в Україні