У России есть компромат на Трампа - разведка США

Секретные документы представленные президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу содержат утверждение, что у России есть компрометирующая информацию о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.

Эти утверждения были представлены на двух отдельных страницах обзора, который прилагался к общему отчету о российском вмешательстве в выборы в 2016 году. Часть из них основывается на записях, собранных бывшим британским разведчиком, которому в разведывательном сообществе США выразили доверительное отношение.

ФБР сейчас расследует достоверность и точность этих утверждений, основанных, главным образом, на информации российских источников, но не подтверждает много существенных деталей в записях о Трампе.

CNN изучила 35 страниц записей, из которых было сделано приложение к отчету разведки, но деталей не сообщает. В то же время отмечается, что некоторые обвинения, содержащиеся в документе уже фигурировали прошлым летом. С тех пор американские спецслужбы проверили бывшего британского разведчика и его сеть в Европе и признали его источники достаточно надежными, чтобы включить некоторую информацию в представленный Обаме и Трампу документ.