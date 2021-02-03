У ЄС оцінюють наслідки запровадження санкцій проти 112, NewsOne та ZIK - Стано

У Європейському Союзі оцінюють наслідки рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій стосовно трьох телеканалів - 112, NewsOne та ZIK.

"Нам відомо, що 2 лютого 2021 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запровадити санкції проти Тараса Козака, власника трьох телеканалів (112, NewsOne та ZIK TV). Ми оцінюємо наслідки цього рішення. За словами української влади, це рішення було ухвалено на підставі антитерористичного законодавства та розслідування, яке встановило, що Козак отримував кошти з непідконтрольних уряду територій, контрольованих сепаратистами", - прокоментував позицію ЄС агентству "Інтерфакс-Україна" представник зовнішньої дипломатичної служби Пітер Стано.

При цьому він наголосив, що, згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС, ЄС надає величезного значення незалежності та свободі ЗМІ. "Український медіаландшафт був і надалі зазнає постійних проросійських дезінформаційних кампаній. Хоча зусилля України із захисту своєї територіальної цілісності та національної безпеки, а також щодо захисту від маніпуляцій інформацією є законними, зокрема з урахуванням масштабів дезінформаційних кампаній, що зачіпають Україну, у тому числі з-за кордону, це не повинно відбуватися за рахунок свободи ЗМІ і має здійснюватися за повного дотримання основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів", - зазначив Стано.

Крім того, представник європейської дипломатії висловив переконання, що "будь-які вжиті заходи мають бути пропорційні меті". "Ми уважно стежимо за цією справою і зв'яжемося з українською владою для отримання додаткової інформації. ЄС і далі взаємодіятиме з українською владою та ділитиметься своїм досвідом у цьому плані", - додав він.