У ЄС розкритикували Twitter за блокування Трампа

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон висловив своє здивування блокуванням акаунту президента США Дональда Трампа у Twitter "без виправданого і демократичного контролю".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Те, що генеральний директор може відключити рупор президента США без будь- якої іншої форми контролю та протидії, дивує", - заявив Бретон.

"Це не лише підтвердження потужності цих платформ, але також демонструє слабкі місця в організації нашого суспільства в цифровому просторі" - додав він.

У зв'язку з цим Бретон виступив за те, щоб встановити правила поводження у цифровому просторі з чіткими зобов'язаннями кожної зі сторін і запобіжниками.

В цілому Єврокомісар порівняв видалення аканту Трампа з терактами 11 вересня 2011 року.

"Подібно до того, як 11 вересня ознаменувався зміною парадигми для Сполучених Штатів, якщо не для всього світу, то, коли мова зайде про цифрові платформи в нашій демократії, такою датою буде 8 січня 2021 року", - зазначив Бретон.

Як повідомляв ІМІ, Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Дональда Трампа @TeamTrump.

Раніше Twitter назавжди заблокував обліковий запис Дональда Трампа "через ризик подальшого підбурювання до насильства" та має намір передати офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день інавгурації.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг також заявив, що профілі Дональда Трампа в цій соцмережі, а також в інстаграмі будуть заблоковані до інавгурації Байдена.

Інститут масової інформації

https://imi.org.ua