У ЄС затвердили санкції проти Лукашенка

Посли країн-членів ЄС в Брюсселі дали зелене світло подальшим санкціям ЄС проти представників білоруського уряду, в тому числі Олександра Лукашенка, після президентських виборів в країні, не визнаних блоком ні чесними, ні вільними. Про це в Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.

"Посли ЄС дали зелене світло на заморожування активів і заборону на видачу віз Лукашенку та 14 іншим білорусам. Буде опубліковано в офіційному журналі ЄС в п'ятницю", - написав Йозвяк.

Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.

Як повідомляв УНН, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила 26 жовтня про початок загальнонаціонального страйку в Білорусі.