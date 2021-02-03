У Сенаті США анонсували санкції проти Росії через вирок Навальному

03 февраля 2021, 00:18
 В мире Источник: Новое время (Украина)

Американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні, коментуючи вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному, заявив, що на розгляд Сенату винесуть питання введення санкцій проти Росії.

Про це він написав у Twitter.

"Сильні лідери не повинні садити супротивників, щоб зберегти владу. Спочатку Навального отруїли, а коли це не вдалося, режим Путіна засудив його до в'язниці після фіктивного процесу", - написав він.

За словами Ромні, на цьому тижні вони ухвалять законодавство, щоб санкціонувати винних у цих діях.

Strong leaders don't have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We'll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL- Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) February 2, 2021

2 лютого суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі Ів Роше.

Політику зарахують час, який він провів під домашнім арештом в 2014 році, і термін скоротиться до близько 2 років та 8 місяців, пише Медіазона. До вступу вироку в силу він залишиться під вартою.Арешт Навального в Росії

17 січня 2021 року російського опозиціонера Олексія Навального затримали при проходженні прикордонного контролю в московському аеропорту Шереметьєво. Політик повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався і відновлювався від наслідків отруєння нервово-паралітичною речовиною Новачок.

Федеральна служба виконання покарань пояснила, що опозиціонер перебував у розшуку "за багаторазові порушення випробувального терміну" у справі Ів Роше. ФСВП попросила суд замінити умовний термін на реальний.

За 16 годин після повернення до Росії Навального заарештували на 30 діб. Засідання суду проходило в будівлі відділу поліції в підмосковних Хімках.

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У справі Ів Роше в 2014 році політику дали 3,5 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на п'ять років (потім його продовжили ще на рік) нібито через те, що він разом з братом Олегом переконали компанію Ів Роше укласти невигідну угоду. У ФСВП стверджують, що політик не виконував покладені на нього зобов'язання і ухилявся від контролю.

Глава регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков казав, що умовний термін закінчився ще в червні 2018 року, а 30 грудня 2020 року закінчився випробувальний термін, який було незаконно продовжено.

Після арешту Навального Росією прокотилася хвиля масових протестів. У неділю, 31 січня, по всій країні затримали рекордну кількість людей - понад 5 тисяч. Силовики жорстоко розганяли протестувальників.

Источник: Новое время (Украина)
 
 
 