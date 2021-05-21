У Сенат США внесено законопроект про відновлення санкцій проти Північного потоку-2

Чотирнадцять сенаторів США внесли в конгрес законопроект, покликаний відновити санкції проти компаній, які будують "Північний потік-2".

Про це пише The Hill.

"Адміністрація президента США Джозефа Байдена, ризикуючи ослабленням глобальних позицій Америки, потурає помилкової стратегії Німеччини, яка дасть президенту Росії Володимиру Путіну важіль тиску на наших союзників в Європі", - заявив сенатор Кевін Крамер.

"Трубопровід Путіна потрібно зупинити", - додав він.

Сенатор Том Тифліс заявив, що рішення адміністрації "піде на користь Росії і Путіну". Сенатор Чак Грассі заявив, що Байдену потрібно остерігатися, коли російська влада хвалять його політичні рішення. Сенатор Стів Дейнс назвав рішення адміністрації "неприпустимим".

Всі 14 сенаторів, які підписалися під законопроектів, належать до Республіканської партії.

Як повідомляв OilPoint, Держдеп США передав до Конгресу звіт про санкції, пов'язаних з "Північним потоком 2", згідно з яким санкції не поширюються на оператора газопроводу Nord Stream 2 AG, оскільки такі обмежувальні заходи суперечать національним інтересам США.

При цьому адміністрація США в рамках протидії проекту "Північний потік-2" вирішила ввести санкції проти чотирьох російських структур і чотирьох суден.

У заяві міжнародного комітету Сенату США назвали таке рішення "подарунком Путіну", яке потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ.

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